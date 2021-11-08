Украинский певец, детектив шоу «Маска» Олег Винник поразил новым исполнением своего главного хита «Нино», поделившись эксклюзивным видео.
Как пишет Politeka.net, в Инстаграм артист опубликовал ролик, на котором вместе со своей «тайной женой» и бек-вокалисткой Таюне исполнил хит «Нино» в совершенно новой аранжировке. Песню он исполнял в невероятно красивом месте, что создало особую атмосферу.
«Нино (Камерный концерт)», - подписал видео артист.
В комментариях ему оставили массу приятных слов.
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«Боже! Эта пара невероятная!», «Невероятно красивое исполнение как и сам Вы», «Какая же красота! Олег Анатольевич, Вы просто прекрасный», «Слишком прекрасно, чтобы описывать это!», «Концерт замечательный! Звучание Ваших песен просто невероятно, Вы тоже невероятный», «Это так красиво, и рай для ушей», - пишут пользователи сети.
Отметим, что Олег Винник тщательно скрывает свою личную жизнь, но поклонники давно говорят о том, что Таюне является супругой артиста.
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