Украинский певец, детектив шоу «Маска» Олег Винник поразил новым исполнением своего главного хита «Нино», поделившись эксклюзивным видео.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм артист опубликовал ролик, на котором вместе со своей «тайной женой» и бек-вокалисткой Таюне исполнил хит «Нино» в совершенно новой аранжировке. Песню он исполнял в невероятно красивом месте, что создало особую атмосферу.

«Нино (Камерный концерт)», - подписал видео артист.

В комментариях ему оставили массу приятных слов.

«Боже! Эта пара невероятная!», «Невероятно красивое исполнение как и сам Вы», «Какая же красота! Олег Анатольевич, Вы просто прекрасный», «Слишком прекрасно, чтобы описывать это!», «Концерт замечательный! Звучание Ваших песен просто невероятно, Вы тоже невероятный», «Это так красиво, и рай для ушей», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Олег Винник тщательно скрывает свою личную жизнь, но поклонники давно говорят о том, что Таюне является супругой артиста.

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