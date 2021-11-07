Український артист Олег Винник, який скасовував по всій країні Концерти через хворобу, запросив фанатів на музичний вечір, звернувшись в Instagram.

Як пише Politeka.net, Олег Винник хворів на ларингіт, що стало причиною скасування концертів. Ця хвороба може стати причиною втрати голосу, що небезпечно для артистів.

Винник почав скасовувати концерти через коронавірусні обмеження, але ще однією причиною могла стати хвороба. Про це сказав сам Винник, коли довелося скасувати виступ у Запоріжжі.

А тепер Винник опублікував новий пост, в якому розповів про музичний вечір, який пройде сьогодні.

"Сьогодні є привід влаштувати музичний вечір. Камерний концерн доступний для перегляду", - написав Олег.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Щовечора дивлюся ваші виступи", "і завтра буду зустрічати свої 15 саме з вашими піснями"," спасибі, скучила неймовірно за вашими концертами","Обов'язково переглянемо ще і ще, адже Ви там просто неперевершені".

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