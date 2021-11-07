Украинский артист Олег Винник, который отменял по всей стране концерты из-за болезни, пригласил фанатов на музыкальный вечер, обратившись в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Олег Винник болел ларингитом, что стало причиной отмены концертов. Эта болезнь может стать причиной потери голоса, что опасно для артистов.

Винник начал отменять концерты из-за коронавирусных ограничений, но еще одной причиной могла стать болезнь. Об этом сказал сам Винник, когда пришлось отменить выступление в Запорожье.

А теперь Винник опубликовал новый пост, в котором рассказал о музыкальном вечере, который пройдет сегодня.

"Сегодня есть повод устроить музыкальный вечер. Камерный концерд доступен для просмотра", - написал Олег.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Каждый вечер смотрю ваши выступления", "И завтра буду встречать свои 15 именно с вашими песнями", "Спасибо, соскучилась невероятно по вашим концертам", "Обязательно пересмотрим еще и еще, ведь вы там просто непревзойденны".

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