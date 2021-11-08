Український співак Олег Винник заробив велику популярність не тільки в Україні, а й за кордоном, а, як відомо, часто особисте життя цікавить глядача не менше творчого.

У мережі ходить багато чуток про особисте життя артиста, і це стосується не тільки його дружини, але і батьків, повідомляє Politeka.net.

Артист родом з села Червоний Кут (Черкаська область), куди і вирушили журналісти програми Викриття. В ефірі показали колишній будинок співака, огороджений високим парканом.

У сюжеті йдеться, що батьки майбутньої зірки були простими селянами, і все життя пропрацювали на місцевій фермі. З найменших років Олег Винник був завжди на підхваті.

Сусідка Марія згадує, що майбутній артист ходив до мами і допомагав їй на фермі.

Сім'я майбутньої знаменитості жила дуже скромно, батько рано помер, тому матері довелося самій ростити двох дітей.

"Маленький Олежка мріяв про недоступну розкіш-власну гітару, і мама здійснила його бажання", - йдеться у випуску.

Односельчанка згадує, що матері артиста довелося багато працювати, щоб купити професійний інструмент.

Вчителі в школі розповіли, що Олег Винник навчався середньо, і не був відмінником. Однак згадують, що майбутній артист дуже багато читав, як і його батько, через що він зараз і вірші пише.

"Він скромний, добрий, ввічливий, тільки хороше про нього можна сказати", - розповіла одна з вчителів.

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