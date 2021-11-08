Украинский певец Олег Винник заработал большую популярность не только в Украине, но и за рубежом, а, как известно, зачастую личная жизнь интересует зрителя не меньше творческой.

В Сети ходит много слухов о личной жизни артиста, и это касается не только его жены, но и родителей, сообщает Politeka.net.

Артист родом из села Червоный Кут (Черкасская область), куда и отправились журналисты программы Викриття. В эфире показали бывший дом певца, огражденный высоким забором.

В сюжете говорится, что родители будущей звезды были простыми селянами, и всю жизнь проработали на местной ферме. С самых маленьких лет Олег Винник был всегда на подхвате.

Соседка Мария вспоминает, что будущий артист ходил к маме и помогал ей на ферме.

Семья будущей знаменитости жила очень скромно, отец рано умер, поэтому матери пришлось самой растить двоих детей.

"Маленький Олежка мечтал о недоступной роскоши - собственной гитаре, и мама осуществила его желание", - говорится в выпуске.

Односельчанка вспоминает, что матери артиста пришлось много работать, чтобы купить профессиональный инструмент.

Учителя в школе рассказали, что Олег Винник учился средне, и не был отличником. Однако вспоминают, что будущий артист очень много читал, как и его отец, из-за чего он сейчас и стихи пишет.

"Он скромный, добрый, вежливый, только хорошее о нем можно сказать", - рассказала одна из учителей.

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