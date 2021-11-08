Український співак Олег Винник прокоментував свою "витівку" на шоу" Маска", і несподівано збовтнув зайве, тому привів в розгубленість ведучу і самого себе.
Олег Винник разом з іншими детективами шоу "Маска" Дзідзьо, Андрієм Данилком, Олею Поляковою і Настею Каменських, намагається розгадати, хто ховається в костюмах, повідомляє Politeka.net.
В одному з ефірів артист вирішив по запаху визначити, хто ховається під маскою Горили, для чого підійшов ближче до персонажа.
Ведуча бекстейдж Natella Kirs поцікавилася, чи зрозумів Винник, хто все ж із зірок ховається під маскою.
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Артист нагадав, що він також поцілувався з Горилою, однак у маски при цьому не рухалися губи, що трохи засмутило співака.
"Мені б хотілося, щоб вона губою щось зробила. Але, думаю, наступного разу у маски будуть вже працювати і губи, щоб в засос поцілувалися!",- збовтнув зайвого детектив, чим викликав здивування у ведучої і навіть у самого себе: "Ой, що я сказав? Там моя колега і по-любому красива, я з нею ще не цілувався. Та про яку думаю, з нею ще не цілувався".
Зазначимо, Олег Винник приховує своє особисте життя, але при цьому ходять чутки - він вже багато років одружений на співачці Таюне.
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