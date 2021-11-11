Выступление персонажа, который спрятался за маской "Шмеля" на проекте "Маска" стало причиной активных обсуждений среди украинцев в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, шоу "Маска" - это популярный проект, который выходит во множестве стран. Украинский телеканал тоже купил права на адаптацию формата и уже сейчас выходит второй сезон шоу. Судьи из первого сезона в полном составе продолжили сниматься во втором сезоне, как и звездный ведущий Владимир Остапчук. На страничке проекта появилось фото героя "Шмеля".

Было предположено, что под маской спрятался Сергей Бабкин, Дима Коляденко или Александр Пикалов. Фанаты сразу начали писать свои версии:

"Казанин или Бабкин 100%", "Степан Казанин", "Нет версий", "Думаю, Бабкин", "Я думаю, что это не они под маской", "Шуров", "Джерри Хейл или Иво Бобул", "Артур Пирожков".

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