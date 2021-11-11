Популярный украинский телеведущий Владимир Остапчук, который ведет шоу "Маска" и "Співають всі", выдал, на каком языке разговаривает со своими детьми.

Как передает Politeka.net, известный телеведущий Владимир Остапчук развелся со своей женой спустя 13 лет брака. За это время они обзавелись двумя детьми - дочкой Эмилией и сыном Эваном. Вскоре он женился на другой девушке - юристе Кристине Горняк.

Так, на этот раз телеведущий опубликовал новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Владимир Остапчук часто общается со своими поклонниками в социальных сетях и отвечает на их вопросы. Пользователи сети спросили у него, почему он всегда разговаривает со своими детьми на украинском языке.

"Мой любимый языковой вопрос (нет, всегда будет срач).

Эмилия и Эван дома разговаривают українською, потому что во-первых их мама и родственники украиноговорящие, а во-вторых, русский дети выучат и на улице (с друзьями). А вот правильно на украинском говорить не смогут.

И так: мои родители рускоговорящие, я с украинско-суржикового региона и такой сознательный выбор - если уже не сам, то хотя бы детям - поможет привить любовь к языку и облегчит жизнь", - объяснил Владимир Остапчук.

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