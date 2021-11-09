Известный телеведущий и шоумен Владимир Остапчук, который ведет шоу "Маска", снова заговорил о своей проблеме.

Как передает Politeka.net, Владимир Остапчук является известным телеведущим популярных шоу "Маска" и "Співають всі".

Так, на этот раз телеведущий опубликовал новые фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Владимир Остапчук заговорил о своей проблеме со сном. Он рассказал, что такие проблемы были уже в его жизни, когда он жил на две страны - Украина-Канада. Но сейчас снова вернулись.

"Плохой сон. Большинство советовали препарат, но я его уже пил, когда жил на две страны: Украина - Канада. Во-первых, на него подсаживаешься, во-вторых, я вырубался (в самолетах, например) на 5 часов, потом спать не можешь, и ходишь, как с ватой в голове", - описал свою проблему Владимир Остапчук.

"В общем, я ждал, пока накопиться усталость в предыдущие дни, почитал перед сном, вырубил телефон, зашторил плотно всё)) И в итоге вырубился на 10 часов. А перед сном гулял на свежем воздухе. Думаю, еще проблема в плохом матраце. В Париже, в отеле, спал как младенец", - рассказал телеведущий.

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