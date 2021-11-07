Жена Владимира Остапчука, ведущего шоу "Маска", Кристина Горняк, показала эффектный образ в платье, поделившись в сторис Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Кристина и Владимир недавно отпраздновали первую годовщину свадьбы. И сейчас пара занята постройкой особняка под Киевом, хвастаясь его роскошной планировкой. Владимир активно работает, сейчас снимаясь в шоу "Маска", а также ведет блог в социальных сетях. Не отстает и Кристина, которая постоянно делится новыми кадрами в Инстаграм.

На новых сторис жена Владимира показала, какое платье себе присмотрела. Кристина стояла перед зеркалом, сделав селфи. На ней было красное платье с небольшим вырезом.

"Ну раз нет джинс, я присмотрела два платья. Как вам?", - написала жена Владимира и предложила выбрать из двух смайлов: "Огонь" и "Люблю".

До этого Кристина показала джинсы, которые ей не подошли по размеру.

"Джунсы, которые я так хочу, а размер большой!", - написала Кристина.

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