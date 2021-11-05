На телеканале "Украина" состоялась премьера второго сезона шоу "Маска", где звездные детективы уже успели рассекретить, кто скрывается под маской Баяна и Грифона.

Как пишет Politeka.net, на телеканале "Украина" уже показали два выпуска второго сезона шоу "Маска", премьера которого состоялась 23 октября. Звездные детективы Оля Полякова, Настя Каменских, Андрей Данилко, Дзидзьо и Олег Винник уже успели "снять" маску с Баяна и Грифона. Так, в костюме Баяна спряталась звездная "мама" Верки Сердючки (сценический образ Данилко) Инна Белоконь, а под маской Грифона был легендарный вратарь Андрей Пятов.

На официальной странице шоу в Instagram часто предлагают поклонникам написать свои догадки и интригуют интересными анонсами. Так, на этот раз создатели шоу написали, что третий выпуск "Маски", который покажут 6 ноября, будет очень жарким.

"В третьем выпуске шоу МАСКА будет жарко 🔥

Пишите в комментариях, чье выступление вы ждете больше всего 👇 ", - спросили у поклонников.

"Жирафа ждем... 🔥🔥🔥 ", "Жирафа жду. Поет прекрасно. И если не ошибаюсь - это фрагмент из ее номера)", "с нетерпением жду выступления Жирафы и Феи 😍🔥 ", "Жду выступления Жирафы и Кажана 🦒🦇 ", "жду выступления всех масок 😍❤️👏 ", "Неужели Андрей Данилко изменит образ?😮", - написали в комментариях.

Заметим, что некоторые из поклонников шоу написали, что в "Маске" победит Жирафа, в костюме которой Наталья Могилевская.

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