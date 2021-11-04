Дружина ведучого шоу "Маска" і "Співають всі" Володимира Остапчука Христина Гірник розповіла про труднощі в їхніх стосунках, поділившись серією сторіз у своєму Instagram.

Про це пише Politeka.net.

Так, Христина розповіла передплатникам, що зараз їх з Остапчуком стосунки переживають не найкращі часи.

"У нас з Вовою ці два дні були ух які складні теми для нашої сім'ї. Але сподіваюся, що моє переконання працює, що якщо промовляти і постійно це робити, то буде все гуд", - написала Гірник.

Вона звернулася до свого чоловіка, нагадавши йому про те, що усвідомлено вибрала його собі в партнери.

"Коханий, я знаю, ми багато в чому не з першого разу чуємо один одного, але навіть після складних тем я вранці прокинулася і вибрала тебе", - підкреслила Христина.

Вона зазначила, що обидві людини вступають у відносини з певним досвідом, а потім починають приміряти його один на одного. На думку Гірник, вирішити цю проблему можуть відверті розмови в парі.

Крім того, Христина звернулася до своїх недоброзичливців.

"Відразу випереджаю "бажаючих нам добра". Ми не сваримося, ми розмовляємо на складні теми, які неминучі, коли ти будуєш сім'ю!", - заявила дружина Остапчука.

При цьому конкретну причину їх розбіжностей вона так і не розкрила.

Нагадаємо, ведучий "Маска" Остапчук здивував стильним луком, дружина не стрималася.

Як повідомляла Politeka, ведучий "Маски" Остапчук не встояв, побачивши дружину в ефектній вузькій сукні.

Також Politeka писала, що дружина ведучого "Маски" Остапчука після атаки хейтерів заговорила про невдачі.