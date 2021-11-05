Популярні українські співаки Ольга Полякова та Dzidzio, які є зірковими детективами на шоу "Маска", зналися у фільмі "Зірки за обміном" та отримали багато відгуків.

Як пише Politeka.net, відома українська виконавиця Ольга Полякова та співак Dzidzio (справжнє ім’я Михайло Хома) стали головними героями нової комедії "Зірки за обміном", яка вийде в широкий прокат із 1 січня 2022 року. Зауважимо, що со-продюсером стрічки виступила сама Полякова.

На своїх сторінках в Instagram Хома та Полякова поділилися трейлером комедії, у якій, за сюжетом, вони "помінялися" тілами.

"Готові побачити, як ми з Поляковою помінялися тілами і перевернули все з ніг на голову? Тоді дивіться трейлер сімейної комедії "Зірки за обміном"! А вже з 1 січня 2022 року дивіться фільм у всіх кінотеатрах. Це саме те, з чого варто почати Новий рік!", - написав Хома.

У коментарях шанувальники написали свою думку.

"Чергова копія іншого фільму 😢", "Це копія копії, яка була копією", "Копія х/ф "Любовь-морковь", "Ця комедія вже давно на екрані. З Куценком та Орбакайте у головній ролі", " ❤️❤️❤️Хочу дуже подивитися це кіно❤️❤️❤️", "Фантазія відсутня. Як казав Кучма: "Це ж вже було", " З нетерпінням чекаю 🙌🙌🙌🙌🙌", "Ого круто😍 вже хочу подивитись)🔥", - написали в коментарях на сторінці Dzidzio.

"А фантазії на інший сюжет не вистачило?)", "Пропоную ще зняти українську пародію на Термінатора. А то до цього фільму ще не дійшли))", "Серіал Маргоша повернення 😂", "Навіщо знімати те, що вже було знято всіма… свого немає нічого?", "Навіщо злизувати сюжет серіалу "Маргоша"? Фантазії не залишилося на щось новеньке", "Щось схоже було з Гошею Куценком та Орбакайте", " Які пісні – таке і кіно. Наша Творчість 😂", - написали на сторінці Полякової.

Рaніше Politeka писала, що волохатий красень спокусив Полякову в новому ефірі шоу "Маска": "А ось тепер вже цікаво".

Нагадаємо, що Полякова з келихом похвалилася розкішним відпочинком в джакузі: "Краще пізно, ніж ніколи".

A ще Politeka повідомляла, що Совеня на шоу "Маска" спровокував розведеного DZIDZIO на відвертість: "Куплю собі будинок і...".