Українці залишилися в захваті від котика на шоу "Маска"і почали активно гадати, хто сховався за милим личком звірка, написавши свої припущення в Instagram.
Як пише Politeka.net, шоу "Маска" - це музичне шоу Masked Singer, яке адаптували в Україні. Андрій Данилко, Дзідзьо, Олег Винник, Оля Полякова та Настя Каменських стали детективами шоу, а веде проект Володимир Остапчук.
На офіційній сторінці проекту" Маска " в Instagram було опубліковано фото котика. Також були залишені припущення, що це Єгор Крутоголов або Олексій Потапенко або Kyivstoner.
"Хто може ховатися під маскою Котика?
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Дивіться гіпершоу МАСКА 6 листопада о 21: 00", - написано було під фото.
Фанати почали активно гадати, хто під маскою:
"Я думаю, що там Сергій Сивохо", "Потап", "Єгор Крутоголов", " чомусь здається, що в масці Котика Потап сховався. Маска дуже красива"," а я думаю, що Потап може ховатися в Тигрі", " Єгор Крутоголов, я Його голос ні ким не переплутаю. У минулому сезоні я так само відразу з першої ноти дізналася Євгенія Сморигіна".
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