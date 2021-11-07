Ведущий популярного шоу "Маска" Владимир Остапчук,который недавно получил третью дозу вакцины от коронавируса, пожаловался на проблемы со сном и попросил поклонников посоветовать действенный способ засыпать вовремя.

Как пишет Politeka.net, известный украинский актер и теле-радиоведущий Владимир Остапчук, который стал ведущим второго сезона популярного шоу "Маска" на канале "Украина", в своем Instagram рассказал, что недавно сделал третью прививку от COVID-19 и стал одним из первых, кто решился на третью дозу.

В целом в социальных сетях Остапчук часто делится с поклонниками мыслями и рассказывает о своей жизни. На этот раз ведущий признался, что уже несколько дней имеет проблемы со сном.

"Я очень плохо сплю последние дни и сегодня у меня день такой... Днем решил поспать, но из-за работы так и не смог, поэтому в таком странном очень, туманном состоянии иду дальше по работе. Может, вы посоветуете какие-то таблеточки, чтобы я засыпал вовремя, а не в три часа ночи", - обратился к поклонникам Остапчук.

"Делюсь с вами: очень плохо сплю последние дни и никак не могу с этим справиться", - подписал сторис Владимир.

Ранее Politeka писала, что жена ведущего "Маски" Остапчука разговорилась о тяжелом периоде в их отношениях: "У нас с Вовой...".

Напомним, что на шоу "Маска" появится новый детектив, кто присоединится к Поляковой, Данилко и другим: "Самый крутой".

A еще Politeka сообщала, что ведущий "Маски" Остапчук не устоял, увидев жену в эффектном узком платье: "Богиня моя".