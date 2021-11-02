Дружина ведучого шоу "Маска" Володимира Остапчука Христина Горняк похвалилася кадрами нової фотосесії в яскравій зеленій сукні.

Як пише Politeka.net, нотаріус і блогерка Горняк активно веде свою сторінку в Instagram, регулярно радуючи 105 тисяч своїх фоловерів новим контентом.

У новому пості Христина Горняк поділилася емоційними кадрами. Вона позувала в зеленій в'язаній сукні. На обличчя вона нанесла макіяж в природних тонах.

Чоловік Христини Володимир Остапчук не зміг пройти повз таких кадрів.

"Фото просто🔥. Богиня моя ❤", - написав він.

Залишилися в захваті і фоловери Горняк.

"Вау", "Боже, яка красива", "Нічесе❤ ну це взагалі відпад", "блін, крута зйомка !!! Блиск", "нереальні фотки🔥 Така ви харизматична😍 у вас вийшов червоний тандем", "така красива просто ппц", "Клааассс 🔥 🔥 🔥 фото нереальні, в такому грайливому і зухвалому образі ми вас ще не бачили", - пишуть в коментарях.

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