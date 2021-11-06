Відомий український ведучий шоу "Маска" Володимир Остапчук в жартівливій формі висловився про антиваксерів, зробивши третє щеплення від коронавірусу.
Ведучий популярних шоу на українському ТБ робить публікації в своєму Instagram, передає Politeka.net. Володимир Остапчук розповідає про особисте і професійне життя, а також висловлюється на злободенні теми.
Зокрема, в одному з недавніх сторіс шоумен висловився в жартівливій формі про антиваксерів.
"Вакцинуватися вони бояться, а фіганути філлер в губи у майстра без медосвіти в підвалі вони не бояться", - написав телеведучий.
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Зазначимо, Володимир Остапчук днями зробив третє щеплення від коронавірусу.
Раніше телеведучий вже перехворів ковидом, який важко у нього протікав.
Цього літа зірка отримав дві дози вакцини китайського виробництва, а третю переніс недавно, притому американського виробника.
За словами Остапчука, він готовий робити укол хоч кожен місяць, адже не хоче підхопити штам.
Примітно, що в Ізраїлі та Америці роблять треті вакцини, а в нашій країні Володимир Остапчук став одним з перших, хто зважився.
Ведучий шоу "Маска" зазначив - у нього не було побічних ефектів, як минулого разу, навіть рука в місці уколу не боліла.
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