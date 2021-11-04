Популярне шоу "Маска" готує новий сюрприз для своїх глядачів - виявляється до старого складу детективів приєднається новий, таким чином інтрига на проекті наростає ще більше.

Зіркові детективи шоу Олег Винник, Дзідзьо, Андрій Данилко, Оля Полякова і Настя Каменських намагаються відгадати героїв у масках, повідомляє Politeka.net. Проект веде Володимир Остапчук.

У новому пості в офіційній Instagram-групі шоу розповіли, що в третьому випуску ведучий перевтілиться в Шерлока Холмса. Ведучий дасть підказки про особистості героїв.

«Для цього образу мені спеціально пошили костюм, а ще у мене буде справжня кіношна перука. Так що в третьому ефірі я буду таким Остапчуком Шерлоковичем", - поділився Володимир.

Таким чином, до старого складу детективів приєднається ще й "детектив" Остапчук.

За 40 хвилин публікація зібрала сотні лайків і багато коментарів.

"Найкрутіший ведучий шоу "Маска"! ❤️❤️❤️❤️", "Справжній Шерлок Холмс", " буде виставка масок 2го сезону в ЦУМі?", "Йому підходить цей образ", "Люблю і" Маску " і Володимира Остапчука❤️😍", "🔥🔥🔥🔥😍😍😍", "чекаємо 😍", - написали користувачі Мережі.

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