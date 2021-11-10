Известный украинский ведущий шоу "Маска" и "Співають всі" Владимир Остапчук примерял образ с рюшками и блестками, чем крайне удивил свою жену, Кристину Горняк - она все засняла для Сети.
Популярный телеведущий активно развивает и свои соцсети, и нередко удивляет подписчиков, передает Politeka.net.
Часто Владимир Остапчук участвует в съемках со своей женой. В этот раз красотка записывала сторис, в которых рассказывала о новом лонгсливе и брюках, которые недавно себе купила. Красотка хвасталась обновками, стоя возле зеркала, как вдруг в кадре появился ее муж.
Владимир Остапчук нарядился в кофту с рюшками и блестками, из-за чего Кристина нецензурно выразилась: "Б**ха муха! Даже Геннадий посыпался! Я в шоке!".
В подписи ведущий добавил: "Геннадий - это наш цветок".
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Позже послышалось, что вдалеке упал какой-то предмет.
"А потом я что-то рассыпал из сумочки Кристины", - написал Остапчук.
Отметим, Кристина Горняк и Владимир Остапчук женаты с прошлого года. Сейчас пара строит собственный дом.
Примечательно, что телеведущий со скандалом расстался со своей предыдущей женой Еленой Войченко, в браке с которой у них родилось двое детей.
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