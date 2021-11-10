К новогоднему шоу "Маска" представили нового героя - Бурый Медведь в костюме Белого, украинцы гадают, кто это может быть.
Как передает Politeka.net, недавно стартовали съемки популярного проекта "Маска". Суть шоу в том, чтобы звездные детективы угадывали, кто скрывается за яркими образами. Ранее объявили, что новыми судьями-детективами стали: Дзидзьо, Оля Полякова, Настя Каменских и Олег Винник. Также с ними будет Андрей Данилко.
Так, на этот раз на аккаунте шоу "Маска" в Инстаграм опубликовали новое фото. К празднику на телеканале "Украина" сделали новогодное шоу - "Новорічна МАСКА". На аккаунте начали представлять новых персонажей, первым стал - Бурый Медведь в костюме Белого.
"Знакомьтесь с первым героем шоу «Новорічна МАСКА»! Бурый Медведь в костюме Белого!
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Загадочный герой продемонстрирует не только свой уникальный вокал, но и удивит зрителей вспыльчивым танцем, которому не помешает даже огромный меховой костюм. Маска Медведя очень необычна. Ему сделали особое выражение лица – несколько грустное, немного суровое и милое одновременно. В общей сложности на пошив маски Бурого Медведя в костюме Белого, мастера потратили около 10 метров искусственного меха, поэтому образ получился по-настоящему впечатляющим. Как считаете, кто из звезд может скрываться в этом костюме?
Делитесь догадками в комментариях и смотрите грандиозное шоу «Новорічна МАСКА» 31 декабря на канале "Україна", - рассказали на странице шоу.
Поклонники шоу предположили, кто может прятаться за этой маской: "Амадор Лопес", "Потап", "Монатик и поет, и танцует".
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