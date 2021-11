Андрей Данилко в попытках отгадать, кто скрывается в костюме Жирафы на шоу "Маска" заставил своих звездных коллег умирать от смеха, а сам едва не покраснел.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм шоу опубликовали забавный момент из последнего эфира. На видео Данилко придумал оригинальный вопрос, чтобы выяснить, какого пола артист прячется под маской обаятельной Жирафы.

«Что только не придумают наши детективы, чтобы разгадать кто там под маской», - подписали видео авторы аккаунта.

Данилко спросил, что надевала Жирафа, когда была на море – трусы или купальник. Вопрос артиста вызвал смех в зале.

«Боже, как мне стыдно», - прокомментировал свой вопрос звездный детектив.

В комментариях зрители оставили массу восторженных отзывов.

«Данилко самый проницательный судья», «Андрей Михайлович просто лучший», «Андрей Михайлович the best. Жирафа one love», «Устыдился своих слов. Люблю Андрея за его образ на сцене, и за его подлинность в жизни», «Какой остроумный», - пишут люди.

