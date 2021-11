Андрій Данилко в спробах відгадати, хто ховається в костюмі жирафи на шоу "Маска" змусив своїх зіркових колег помирати від сміху, а сам ледь не почервонів.

Як передає Politeka.net, в Instagram шоу опублікували кумедний момент з останнього ефіру. На відео Данилко придумав оригінальне питання, щоб з'ясувати, якої статі артист ховається під маскою чарівної Жирафи.

"Що тільки не придумають наші детективи, щоб розгадати хто там під маскою", - підписали відео автори аккаунта.

Данилко запитав, що одягала Жирафа, коли була на морі – труси або купальник. Питання артиста викликало сміх у залі.

"Боже, як мені соромно", - прокоментував своє питання зірковий детектив.

У коментарях глядачі залишили масу захоплених відгуків.

"Данилко самий проникливий суддя", «Андрій Михайлович просто кращий", "Андрій Михайлович the best. Жирафа one love", "Засоромився своїх слів. Люблю Андрія за його образ на сцені, і за його справжність в житті", «який дотепний», - пишуть люди.

Нагадаємо, що на шоу "Маска" з'явиться новий детектив, подробиці:"найкрутіший".

А ще Politeka писала, що Полякова обрушилася з "атакою" на Данилка: "Дивись, зараз він буде...".

Також Politeka повідомляла, що Данилко вразив реакцією на докучання Полякової:"Оля не в його смаку".