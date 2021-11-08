Популярна українська співачка Оля Полякова кинулася рятувати Андрія Данилка від смутку прямо під час зйомок шоу «Маска»: приклад їхніх взаємин показали українцям.
Як пише Politeka.net, кумедний фрагмент з одного з епізодів шоу показали на його сторінці в Instagram.
Як відомо, Данилко і Полякова разом з Настею Каменських, Олегом Винником і Дзідзьо входять до складу зіркових детективів, які повинні відгадувати особистості учасників шоу «Маска». Данилко відомий своєю небагатослівністю і серйозним ставленням до зйомок, в той час як Полякова – його повна протилежність.
На відео маска "Феї" "проаналізувала" Данилко, заявивши, що він "сумний".
"Він задумливий!",- заперечила Каменських.
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А ось Полякова вирішила взяти ситуацію в свої руки.
"Дивись, зараз він буде веселий! Дивись, веселий!", - вимовила співачка і почала лоскотати свого колегу.
Данилко спочатку демонстративно зображував сміх, а під кінець розсміявся вже по-справжньому.
"Вічно можна дивитися на три речі: як горить вогонь, як тече вода і на те, як детективи намагаються розвеселити Андрія Михайловича", - йдеться в підписі до відео.
Українці також оцінили ролик.
"Люблю кожного", "Задумливість – це періодичний стан розумної людини", "Посадили суддею як у школі - скромненький хлопчик і буйненька дівчинка люблю їх", - пишуть люди.
Нагадаємо, Винник збовтнув зайвого за лаштунками шоу "Маска", з'явилося відео.
Як повідомляла Politeka, Полякова після ефіру шоу "Маска" разом з дочкою раптово покинула Україну.
Також Politeka писала, що українців засмутив розсекречений персонаж шоу "Маска", якого вгадав Дзідзьо.