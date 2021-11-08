"Посадили суддей як у школі"

Популярна українська співачка Оля Полякова кинулася рятувати Андрія Данилка від смутку прямо під час зйомок шоу «Маска»: приклад їхніх взаємин показали українцям.

Як пише Politeka.net, кумедний фрагмент з одного з епізодів шоу показали на його сторінці в Instagram.

Як відомо, Данилко і Полякова разом з Настею Каменських, Олегом Винником і Дзідзьо входять до складу зіркових детективів, які повинні відгадувати особистості учасників шоу «Маска». Данилко відомий своєю небагатослівністю і серйозним ставленням до зйомок, в той час як Полякова – його повна протилежність.

На відео маска "Феї" "проаналізувала" Данилко, заявивши, що він "сумний".

"Він задумливий!",- заперечила Каменських.

А ось Полякова вирішила взяти ситуацію в свої руки.

"Дивись, зараз він буде веселий! Дивись, веселий!", - вимовила співачка і почала лоскотати свого колегу.

Данилко спочатку демонстративно зображував сміх, а під кінець розсміявся вже по-справжньому.

"Вічно можна дивитися на три речі: як горить вогонь, як тече вода і на те, як детективи намагаються розвеселити Андрія Михайловича", - йдеться в підписі до відео.

Українці також оцінили ролик.

"Люблю кожного", "Задумливість – це періодичний стан розумної людини", "Посадили суддею як у школі - скромненький хлопчик і буйненька дівчинка люблю їх", - пишуть люди.

Нагадаємо, Винник збовтнув зайвого за лаштунками шоу "Маска", з'явилося відео.

Як повідомляла Politeka, Полякова після ефіру шоу "Маска" разом з дочкою раптово покинула Україну.

Також Politeka писала, що українців засмутив розсекречений персонаж шоу "Маска", якого вгадав Дзідзьо.