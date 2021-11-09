Украинцы теряются в догадках из-за личности милого Поросенка из шоу «Маска», на роль которого люди нашли сразу четырех знаменитых кандидатов.

Как пишет Politeka.net, Поросенок был одним из тех персонажей, которые сразу привлекли к себе внимание в новом сезоне популярного шоу «Маска». Персонаж в разноцветном костюме и с нимбом над головой быстро расположил к себе зрителей и заставил их гадать, кто может скрываться под маской.

Как пишут на странице «Зірковий шлях» в Инстаграм, самыми популярными кандидатурами на роль Поросенка стали: Михаил Поплавский, Анатолий Анатолич, Олег Машуковский и Александр Педан.

Украинцы бурно обсуждают, кто же из знаменитостей мог примерить на себя такой милый образ.

«Олег Машуковский», «Андрей Хлывнюк», «Александр Педан», «Михаил Поплавский», «Андрей Джеджула», «Поплавский или Педан», «Понятное дело там Машуковский», - пишут люди в комментариях.

Как видно, единого мнения на счет данной маски пока не сложилось.

Новый эпизод шоу «Маска» выйдет в эфир уже 13 ноября.

Напомним, Данилко на шоу «Маска» удивил нескромным вопросом к Жирафе.

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