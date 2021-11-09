Украинцы теряются в догадках из-за личности милого Поросенка из шоу «Маска», на роль которого люди нашли сразу четырех знаменитых кандидатов.
Как пишет Politeka.net, Поросенок был одним из тех персонажей, которые сразу привлекли к себе внимание в новом сезоне популярного шоу «Маска». Персонаж в разноцветном костюме и с нимбом над головой быстро расположил к себе зрителей и заставил их гадать, кто может скрываться под маской.
Как пишут на странице «Зірковий шлях» в Инстаграм, самыми популярными кандидатурами на роль Поросенка стали: Михаил Поплавский, Анатолий Анатолич, Олег Машуковский и Александр Педан.
Украинцы бурно обсуждают, кто же из знаменитостей мог примерить на себя такой милый образ.
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«Олег Машуковский», «Андрей Хлывнюк», «Александр Педан», «Михаил Поплавский», «Андрей Джеджула», «Поплавский или Педан», «Понятное дело там Машуковский», - пишут люди в комментариях.
Как видно, единого мнения на счет данной маски пока не сложилось.
Новый эпизод шоу «Маска» выйдет в эфир уже 13 ноября.
Напомним, Данилко на шоу «Маска» удивил нескромным вопросом к Жирафе.
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