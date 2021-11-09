Один из героев шоу "Маска" вызвал бурное обсуждение в Сети, поклонники проекта высказывают самые интересные версии, кто скрывается в костюме.

В этот раз поклонники шоу "Маска" обсудили героя Мухомора, передает Politeka.net. В Сети высказали различные версии, кто может скрываться в костюме.

В частности, зрителям предложили подсказку, разместив снимки Дана Балана, Ивана Дорна и Алексея Завгороднего (Позитива).

"Кто может скрываться под маской Мухомора? Голосуйте в комментариях цифрой 1/2/3 или пишите свой вариант 😉", - написали авторы поста.

За пять часов публикация собрала более 1000 лайков и много комментариев.

"Дан Балан", "Никаких версий", "Позитив", "Очень голос похож Александр Ревва но он в России 😕 кто-то еще поет так похоже не знаю", "Шуров Дмитрий", "У него очень знакомый голос, причем эту же песню я слышала в его исполнении, но не могу вспомнить кто это😂", "Как говорил известный Андрей Данилко: "Никаких версий" 😂", - написали пользователи сети.

Отметим, звездными детективами на проекте, как и в прошлом сезоне остались Оля Полякова, Настя Каменских, Олег Винник, Дзидзьо и Андрей Данилко.

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