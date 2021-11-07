Популярная певица Оля Полякова на шоу "Маска" станцевала смелый танец с хлыстом для артиста Андрея Данилко, известного под творческим амплуа Верки Сердючки.

Сперва исполнительница виляла тазом, а потом обняла Данилко за шею и провела по нему хлыстом. В интервью на Уoutube-канале "Маска. Україна" после эфира певица призналась, как искушает Андрея Данилко и в чем секрет ее успеха (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"Вся моя женская энергия прошибает даже Андрея Михайловича", - пояснила Оля Полякова.

Также певица сделала предположение, что в одной из масок спрятан артист Виталий Козловский.

"Нам давали подсказку, что есть звезда, которая выставила свое откровенное фото. Я сразу же вспомнила Виталия Козловского, когда он позировал с закинутыми ручками и без одежды, с сердечком на одном места. Мне кажется в этом сезоне он должен быть", - заявила Оля Полякова.

Стоит отметить, что артистка для съемок "Маски" примерила соблазнительный лук: обтягивающее кожаное платье с многочисленными завязками черного цвета. Лиф платья был контрастного алого цвета, такого же, как и парик Поляковой.

Напомним, что победитель "Маски" перевернул все с ног на голову, украинцы такого не ожидали.

Как сообщала Politeka, детективов шоу «Маска» заподозрили в романе, зрители негодуют.

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