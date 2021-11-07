На шоу "Маска" розкрили, хто переховувався в костюмі Феї - зіркові детективи прийшли в захват від побаченого, а Дзідзьо, виявляється, відгадав ім'я.
Зіркові детективи шоу Олег Винник, Дзідзьо, Андрій Данилко, Оля Полякова і Настя Каменських намагаються відгадати героїв у масках, повідомляє Politeka.net. Іноді їх версії, хто ховається в костюмі виявляються правдивими, так і виявилася з Феєю. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінок)
Зокрема, детектив Дзідзьо говорив, що під маскою героїні ховається телеведуча і актриса Лілія Ребрик.
"Я вгадав!",- кричав співак.
Лілія Ребрик здивовано зізналася, що не розуміє, як артист зміг вгадати, адже вона так старалася, і в костюмі намагалися заховати її фігуру.
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"Мені навіть крила здаються не такими важкими... Вони насправді 10 кілограмів, уявляєте? Тут особливо і не покружляєш", - поділилася артистка.
Публікація швидко зібрала понад 7000 переглядів і багато коментарів:
"Лілічко, ти справжня Фея🔥 прекрасний костюм і маска і добре співала😍Шкода, що так рано її розкрили😢", "дуже шкода ,що вигнали таку красиву Маску, тепер там залишилися не дуже яскраві маски, хіба що робот тигр і жирафа, інші якісь не дуже", " дуже хотілося дізнатися хто ж Фея? Але! Маску повинен був зняти Котик...Особисто для мене - Фея набагато цікавіший персонаж👏".
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