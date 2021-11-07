Лилия Ребрик, успешная украинская телеведущая, показала свой образ Феи для самого загадочного шоу "Маска", а также ответила на вопросы украинцев в сторис Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Лилия Ребрик стала участницей шоу "Маска", где ее угадал Дзидзьо. Звезда телевидения в своем Инстаграм решила ответить на вопросы фанатов после шоу.

Первый фанат спросил:

"Доброе утро. Искали вас под костюм или вам его шили?".

"Эту фантастическую маску создавали специально для меня, под меня, при помощи новой 3D технологии", - написала Ребрик и показала фото с маской Феи.

На втором сторис Лилия уже показывала полностью свой образ.

"Когда вы увидели первый раз костюм феи, какая у вас была реакция?", - спросил фанат.

"Невероятный художник, который создает эти шедевры", - написала Ребрик.

На следующем сторис Лилия развернулась, демонстрируя огромные крылья.

"Видимость у маске - минимальная. Крылья - 10 кг. И это было самое сложное, потому что свободно двигаться физически не было возможности. Но красота требует жертв. И это на самом деле были нереальные чувства", - написала еще один ответ Ребрик.

"Очень интересно, Лилечка, вы видели, кто прячется в других масках?", - поинтересовался еще один фанат.

"Даже не представляю, кто еще был. Каждого артиста собирают в разных местах (не с личного дома) и везут на площадку в балаклавах и одинаковой одежде "Не разговаривай со мной". Но эти свитера имеют все ведущие канала еще с первого сезона, поэтому это заплутывает еще больше".

На последнем сторис Ребрик была на сцене.

"Лиля, тяжело было под маской? Ибо я знала, чувствовала, что там вы!", - написал фаната.

"Маска настолько плотно прикосалась к лицу, что приходилось высовывать нижнюю челюсть, чтобы было хоть чем-то дышать".

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