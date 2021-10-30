Успешная украинская телеведущая Лилия Ребрик показала, как отмечала Хэллоуин с своей семьей.

Как пишет Politeka.net, звезда программы «Ранок з Україною» замужем за хореографом Андреем Диким и пара воспитывает двух дочерей.

Звездная семья устроила небольшой праздник в честь Хэллоуина, который с размахом празднуют в западных странах, а теперь он набирает популярности в Украине. Ярким кадрами Лилия поделилась у себя в Инстаграм, хотя призналась, что не фанатка нечисти, однако дети очень любят этот праздник.

"Кто-то сегодня отмечает Halloween, кто-то – завтра, а в нашей Танцевальной студии его отыграли вчера. Я сама не страстный фанат, как говорится, «нечисти» 👻, но детям нравится: костюмы, грим, «страшно красивые вечеринки», шум-гам, так почему бы и нет? Лишний праздник, взрывные эмоции детям точно не помешают 🎃!", - отметила Ребрик.

Лилия надела обруч со шляпкой, ее супруг натянул на голову игрушечную тыкву, а дочь телеведущей ярко накрасилась. У девочки были подведены глаза, а на губах нанесенна ярко- красная помада.

Напомним, что Лилия Ребрик показала свой утренний рацион, фото вкусняшек: "Можно и позавтракать".

Как сообщала Politeka, Лилия Ребрик в майке и шортиках подала украинцам хороший пример: "Надоело карантинить".

Также Politeka писала, что Лилия Ребрик в стильной блузе показала роскошную фигуру в студии: "Настоящая украинская женщина-пример".