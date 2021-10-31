Ведущая программы «Ранок з Україною», актриса Лилия Ребрик неожиданно засветилась в свадебном салоне, примеряв невероятной красоты платье.

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм 40-летняя артистка рассказала, что встретилась со своей подружкой-дизайнером, которая привела ее в свой свадебный салон. Ребрик показала поклонникам красивые платья, которые ее покорили, а потом захотела примерять одно из них, несмотря на то, что сама давно замужем.

Ребрик выбрала платье с вырезом на спине и длинным шлейфом. Она выгодно подчеркнула свою точеную фигурку, встав перед зеркалом. Платье сделало акцент на округлых бедрах звезды.

Как известно, с 2011 года Лилия замужем за хореографом и танцором Андреем Диким, в паре с которым танцевала в шоу «Танцы со звездами». Парочка не смогла сдержать своих чувств, начав встречаться после окончания проекта. Сегодня Ребрик и Дикий воспитывают двоих прекрасных дочерей.

Напомним, что Лилия Ребрик показала то, что у них с мужем остается за кадром: "До чего же вы...".

Как сообщала Politeka, Лилия Ребрик показала свою дочь с ярким макияжем на лице: "Взрывные эмоции".

Также Politeka писала, что Лилия Ребрик в объятиях мужа дала украинкам совет: «Научитесь этому…».