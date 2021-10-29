Ведуча програми "Ранок з Україною" і актриса Лілія Ребрик зізналася в коханні своєму чоловіку і розповіла, що найважливіше для кожної жінки.
Як пише Politeka.net, в Instagram зірка опублікувала яскраве фото з чоловіком, давши українкам пораду.
"Встигаю застрибнути в останній вагон і зізнатися у коханні Дикому @andrii_dykyi, дівчатам, своєму покликанню душі! І трішечки - самій собі, бо якщо себе не любити, то нічого не вийде! Це дуже-дуже-дуже важливо: любити себе! Навчіться цьому, цінуйте себе і бережіть! Сьогодні, виявляється, день зізнання у любові! Відмічайте кому б у коханні зізналися!",- підписала фото Ребрик.
У коментарях їй залишили масу приємних слів.
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"Красива пара! Щастя і любові вашій родині!", "Яка ж ви класна, чарівна і приголомшлива пара!", "Заздрю білою заздрістю. На вас дуже приємно дивитися", "Зізнаюся, в захваті від вас, Ліля, і вашої родини... Будь ласка, бережіть цей скарб", - пишуть користувачі Мережі.
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