Відома українська телеведуча і актриса Лілія Ребрик показала, як розважається з чоловіком, похвалившись ідеальною розтяжкою під час пристрасного танцю.

Зірка з 2011 року перебуває у шлюбі з відомим хореографом Андрієм Диким, пише Politeka.net. Зараз пара виховує двох дочок, Діану і Поліну.

Примітно, що телеведуча познайомилася з чоловіком в одному з танцювальних проектів. Між парою виникла іскра, і заради Ребрик хореограф навіть кинув дружину.

У своєму Instagram актриса часто показує кадри сімейної ідилії з чоловіком і дітьми.

Цього ж разу Лілія Ребрик опублікувала відео пристрасного танцю з чоловіком. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

На відео телеведуча закинула ніжку на плече чоловіка, а пізніше вони притиснулися один до одного і посміхнулися.

"...те, що залишається за кадром, тому що таких обкладинок ще не придумали🤣", - написала Ребрик.

За годину публікація зібрала майже 9000 переглядів і багато коментарів:

"Обожнюю вас 🔥", " це Вам-❤️❤️❤️❤️❤️", "Любо на вас дивитися🔥 🔥 🔥", " яка ви хороша пара! Неймовірна насолода за вами спостерігати)", "до чого ж ви Класні 😍 🔥 енергетика зашкалює❤️", "за кадром завжди все найтепліше, пристрасне, наповнене любов'ю і ніжністю 🙈 💓 дико люблю 😘".

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