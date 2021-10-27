Известная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик показала, как развлекается с мужем, похваставшись идеальной растяжкой во время страстного танца.

Звезда с 2011 года состоит в браке с известным хореографом Андреем Диким, пишет Politeka.net. Сейчас пара воспитывает двоих дочерей, Диану и Полину.

Примечательно, что телеведущая познакомилась с мужем во одном из танцевальных проектов. Между парой возникла искра, и ради Ребрик хореограф даже бросил жену.

В своем Инстаграм актриса часто показывает кадры семейной идиллии с мужем и детьми.

В этот же раз Лилия Ребрик опубликовала видео страстного танца с мужем. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

На видео телеведущая закинула ножку на плечо мужа, а позже они прижались к друг другу и улыбнулись.

"…то, что остается за кадром, потому что таких обложек еще не придумали🤣", - написала Ребрик.

За час публикация собрала почти 9000 просмотров и много комментариев:

"Обожаю вас 🔥", "Это Вам-❤️❤️❤️❤️❤️", "Любо на вас смотреть🔥🔥🔥", "Какая вы хорошая пара! Невероятное наслаждение за вами наблюдать)", "До чего же вы классные😍🔥энергетика зашкаливает❤️", "За кадром всегда всё самое тёплое, страстное, наполненное любовью и нежностью 🙈💓 дико люблю 😘".

Напомним, Лилия Ребрик показала свой утренний рацион, фото вкусняшек: "Можно и позавтракать".

Как сообщала Politeka, Лилия Ребрик в майке и шортиках подала украинцам хороший пример: "Надоело карантинить".

Также Politeka писала, что Лилия Ребрик в стильной блузе показала роскошную фигуру в студии: "Настоящая украинская женщина-пример".