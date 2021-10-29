Ведущая программы «Ранок з Україною» и актриса Лилия Ребрик призналась в любви своему мужу и рассказала, что важнее всего для каждой женщины.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм звезда опубликовала яркое фото с мужем, дав украинкам совет.

«Успеваю запрыгнуть в последний вагон и признаться в любви Дикому @andrii_dykyi, девушкам, своему призванию души! И немножечко – самой себе, потому что если себя не любить, то ничего не получится! Это очень-очень важно: любить себя! Научитесь этому, цените себя и берегите! Сегодня, оказывается, день признания в любви! Отмечайте, кому бы в любви признались!», - подписала фото Ребрик.

В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Красивая пара! Счастья и любви вашей семье!», «Какая же вы классная, волшебная и потрясающая пара!», «Завидую белой завистью. На вас очень приятно смотреть», «Признаюсь, в восторге от вас, Лиля, и вашей семьи... Пожалуйста, берегите это сокровище», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Лилия Ребрик показала, чего добилась ее старшая дочь: "Вся в маму".

Как сообщала Politeka, Лилия Ребрик показала, что у них с мужем остается за кадром: "До чего же вы...".

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