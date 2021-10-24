Ведуча програми "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" і актриса Лілія Ребрик поділилася зворушливим фото старшої дочки Діани, яка активно займається танцями.

Як повідомляє Politeka.net, донька телеведучий Лілії Ребрик робила перші кроки на паркеті разом з татом, хореографом Андрієм Диким, а потім вже відпрацьовувала танцювальні па разом з маленьким партнером.

Популярна телеведуча Лілія Ребрик, яка готується стати матір'ю вдруге, неодноразово розповідала про успіхи своєї дочки Діани в танцях. Малятко отримала свою першу золоту медаль з бальних танців і це всього в 4 роки! Судячи з нового знімка, який показала артистка в Instagram, дев'ятирічна дочка Ребрик знову підкорила танцювальні вершини і отримала нагороду.

На знімку можна побачити, як ніжно обіймають один одного дівчинка і її мама.

На Діані - повітряна рожева танцювальна сукня і бежеві туфлі, Лілія ж була в чорних брюках і сорочці пудрового відтінку.

Підписники відзначили,що у Лілії мила донька і привітали дівчинку з успіхами: "Скарб мамин, така розумничка і красуня", "Наші дико красиві. Діаночку вітаю", "Діаночка молодець, переможниця!! Вся в маму", "Красиві, вітаю, танці ульотні, молодці".



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