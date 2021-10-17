Известная украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик поделилась фотографией с осенней прогулки с дочерью Дианой и домашней любимицей Дикси.

Как пишет Politeka.net, 40-летняя украинская телеведущая и актриса живет в счастливом браке с Андреем Диким. Папа воспитывает двух дочерей - Диану и Полину.

В своем Instagram Ребрик часто делится с поклонниками семейными фотографиями. На этот раз телеведущая опубликовала фотографию с прогулки, на которую отправилась вместе с дочерью Дианой и домашней любимицей – собакой Дикси.

"Ану скажите - кто из этих троих на фото позирует лучше всех! Голосуем:

❤️ - Диана,

😘 - Дикси,

😉 - Лиля!

P.S. Готова этот конкурс не выиграть! Доброе субботнее утро!",- написала Ребрик.

В комментариях поклонники написали свое мнение.

"Диана❤️"," вы все такие хорошенькие 😍 "," Дикси🧡 🐕"," Диана 🔥 ", "Дикси же конечно как для обложки журнала 😂 "," Дикси 👏 "," конечно Дикси❤️", " Дикси прирожденная модель❤️❤️❤️"," все девушки хороши 😍", - написали в сети.

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