Известная украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик поделилась фотографией с осенней прогулки с дочерью Дианой и домашней любимицей Дикси.
Как пишет Politeka.net, 40-летняя украинская телеведущая и актриса живет в счастливом браке с Андреем Диким. Папа воспитывает двух дочерей - Диану и Полину.
В своем Instagram Ребрик часто делится с поклонниками семейными фотографиями. На этот раз телеведущая опубликовала фотографию с прогулки, на которую отправилась вместе с дочерью Дианой и домашней любимицей – собакой Дикси.
"Ану скажите - кто из этих троих на фото позирует лучше всех! Голосуем:
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❤️ - Диана,
😘 - Дикси,
😉 - Лиля!
P.S. Готова этот конкурс не выиграть! Доброе субботнее утро!",- написала Ребрик.
В комментариях поклонники написали свое мнение.
"Диана❤️"," вы все такие хорошенькие 😍 "," Дикси🧡 🐕"," Диана 🔥 ", "Дикси же конечно как для обложки журнала 😂 "," Дикси 👏 "," конечно Дикси❤️", " Дикси прирожденная модель❤️❤️❤️"," все девушки хороши 😍", - написали в сети.
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