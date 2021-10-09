Відома телеведуча і актриса театру і кіно Лілія Ребрик заверещала після того, як її чоловік Андрій Дикий підібрався ззаду.

Як передає Politeka.net, Лілія Ребрик є відомою ведучою і актрисою театру і кіно. Вона прославилася завдяки телеканалу "Україна", на якому вела програму "Ранок з Україною".

Так, цього разу Лілія Ребрик опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, телеведуча познайомилася з Андрієм Диким під час того, як брала участь в одному з сезонів шоу "Танці з зірками". У 2011-му році вони оголосили про те, що стали подружжям і донині разом. У них є дві дочки - Діана і Поліна.

На фото Андрій Дикий підійшов ззаду обраниці та схопив її за стегна, в цей момент Лілія Ребрик верещить.

"І знову", - підписали гаряче фото.

Реакцій і коментарів під фото немає, оскільки формат Сторіз в Instagram цього не передбачає.

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