Відома телеведуча і актриса театру і кіно Лілія Ребрик заверещала після того, як її чоловік Андрій Дикий підібрався ззаду.
Як передає Politeka.net, Лілія Ребрик є відомою ведучою і актрисою театру і кіно. Вона прославилася завдяки телеканалу "Україна", на якому вела програму "Ранок з Україною".
Так, цього разу Лілія Ребрик опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, телеведуча познайомилася з Андрієм Диким під час того, як брала участь в одному з сезонів шоу "Танці з зірками". У 2011-му році вони оголосили про те, що стали подружжям і донині разом. У них є дві дочки - Діана і Поліна.
На фото Андрій Дикий підійшов ззаду обраниці та схопив її за стегна, в цей момент Лілія Ребрик верещить.
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"І знову", - підписали гаряче фото.
Реакцій і коментарів під фото немає, оскільки формат Сторіз в Instagram цього не передбачає.
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