Известная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик рассказала о работе в тяжелых условиях

Как пишет Politeka.net, звезда поделилась новым постом в своем Инстаграм. В нем Ребрик решила рассказать, как готовилась к выступлению в новом спектакле под названием «Ін’єкція безсмертя».

«Спектакль «Инъекция бессмертие» мы создавали в сверхсложных условиях. Несколько раз выпуск переносили из-за локдаунов. Но он как хорошее вино стоял и набирался вкуса», - рассказала актриса.

Она также решила уделить особое внимание хореографии, постановкой которой для спектакля занимался ее муж – хореограф Андрей Дикий.

«Это невероятно красиво, чувственно и проникновенно! Твой почерк отличается от всех. И я очень горжусь твоей работой. Обожаю твои постановки еще из наших «Танцев со звездами», обожаю с тобой танцевать, независимо от условий: то ли в работе, то просто так дома ..., то под музыку или без», - честно призналась Лилия.

Она поделилась видео с одной из репетиций, на котором кружит в танце с супругом. Актриса была одета в черный боди и полупрозрачную юбку.

Танцы Ребрик впечатлили украинскую актрису Анну Кошмал.

«Какие вы красивые», - написала она.

Напомним, Лилия Ребрик устроила дома танцы, засветив роскошный интерьер.

Как сообщала Politeka, Лилия Ребрик в стильном наряде рассказала о своей самом большом страхе.

Также Politeka писала, что Лилия Ребрик хвастнула семейными фото с красавцем-мужем и двумя дочками.