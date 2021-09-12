Известная телеведущая Лилия Ребрик рассказала о своем самом большом страхе

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая Лилия Ребрик, которая ведет утреннюю программу на одном из центральных телеканалов, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звезда показала в сети стильное фото, а вот в подписи к нему подняла важную тему карантина.

На фотографии Лилия запечатлена, стоя у большого панорамного окна на улице. Перед камерой она появилась в модном образе – на ней короткие серые шорты и светлая блузка интересного фасона. волосы красотки собраны в аккуратную прическу, а на лице легкий макияж и задумчивый вид.

В подписи к фото Ребрик рассказала, что боится нового карантина: "Завтра мог бы снова начаться карантин! Всю неделю нас этим пугали, но, к счастью, его немного отсрочили! Хотя знаю, что, например, в Ивано-Франковщине немало школ пошли на дистанционное. Это мой самый большой страх локдаун – дистанционное обучение и того, что театры снова закроют! Вы как считаете, карантин вводить? Он действенный? Или еще можем подождать?".

Напомним, Лилия Ребрик хвастнула семейными фото с красавцем-мужем и двумя дочками: "Дикая семейка".

Как сообщала Politeka, Лилия Ребрик показала эффектный образ в кожаном костюме для новой роли: "С нетерпением жду...".

Также Politeka писала, что Лилия Ребрик показала себя с другой стороны и нарвалась на критику: "На вас это не похоже...".