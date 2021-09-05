Популярная телеведущая Лилия Ребрик рассказала украинцам, как проводит утро

Как передает Politeka.net, Лилия Ребрик является популярной украинской телеведущей и актрисой театра и кино. Она прославилась своей работой на телеканале "Украина", и с 2017-го является ведущей программы "Ранок з Україною". Девушка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.

На этот раз Лилия Ребрик опубликовала новое фото. На снимке телеведущая посылает воздушный поцелуй в камеру. Под фото она рассказывает, как прошло её утро и о том, что её ждет в выходной день.

"С Дикси погуляла, кофе с мужем выпила, холодного осеннего воздуха глотнула и сразу проснулась, детей пробудила, завтрак приготовила (на столе у нас любимая утренняя блюдо # дикоисимейкы - сырники), всех поцеловала, обняла, сама нарядилась! И это только 11:00 утра 🙈 !!! А впереди еще - путь в Хмельницкий, чтобы сыграть там спектакль «Ревизор»! Чем вы сегодня завтракали? Какие планы на воскресенье - готовиться к рабочей недели или проваляться под теплым одеялом?", - рассказала Лилия Ребрик.

Поклонники засыпали телезвезду приятными словами в комментариях: "Лилечка отличного вам выступления😘 Вы такая красивая)))", "Красавица", "Красавица и настоящая женщина!", "Какая вы трудолюбивая пчелка".

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