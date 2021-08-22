Известная телеведущая Лилия Ребрик поздравила украинцев с Днём Независимости

Как передает Politeka.net, Лилия Ребрик является популярной украинской телеведущей и актрисой. Она прославилась своей работой на телеканале СТБ, а сейчас является звездой программы "Ранок з Україною", где работает с 2017-го года. Телеведущая активно ведет социальные сети и радует поклонников новым контентом.

На этот раз Лилия поделилась новой серией снимков на своей странице в Инстаграм. На первом кадре Лилия позирует на камеру в длинном бежевом платье с разрезом, который открывает вид на длинные ноги девушки.

Как заявила телеведущая, это фотографии со съемок концерта ко Дню Независимости Украины. Также, она рассказала, что сама будет отмечать этот праздник в Киеве.

"Поэтому нахожусь в предвкушении прекрасного праздника - Дня независимости! И мы с каналом "Украина" уже по старой доброй традиции будем баловать вас в течение всего дня! В 7 утра включайте «Утро больших событий» @ranok_ua! Это будет очень яркий, колоритный, полон любви к Родине эфир! А вечером не упустите фантастический концерт ко Дню Независимости в 17:40 на канале Украина @kanalukraina", рассказала телеведущая.

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