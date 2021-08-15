Украинская актриса и звезда "Дизель шоу" Виктория Булитко показала кадры со съемок
Как передает Politeka.net, артистка решила порадовать поклонников интересным контентом в сторис.
Несмотря на то, что сегодня воскресенье, у Булитко кипит работа. С самого утра она отправилась на съемки, которые проходят в одном из киевских парков.
«Какая красота, красотища какая, какая красотюня! И вот в такой красотюне мы сегодня будем снимать», - рассказала актриса.
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Также Булитко показала Лилию Ребрик, которая как раз была занята нанесением макияжа.
«Кто это у нас такой красивый? Кто это у нас такой нарядный? Боже, какая красота», - прокомментировала звезда «Дизель шоу».
Как известно, Виктория Булиткло и Лилия Ребрик вместе снимаются в сериале «Папаньки», которого уже вышло три сезона.
Напомним, Виктория Булитко из "Дизель шоу" встала на колено перед смущенным Винником и получила ответ: "Да"
Как сообщала Politeka, Лилия Ребрик отправила старшую дочь подальше от дома.
Также Politeka писала, что Лилия Ребрик обратилась к украинцам за помощью и поразила новым образом.