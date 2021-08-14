Лилия Ребрик заворожила сочным летним образом

Как сообщает Politeka.net, украинская телеведущая Лилия Ребрик регулярно хвастается новыми стильными образами, которые демонстрирует в утренних эфирах. При этом она любит яркие краски, особенно в теплое время года - вот и свежий лук артистки получился очень сочным и насыщенным.

На новом фото Лилия перевоплотилась в настоящую "богиню арбузов". Звезда опубликовала в сети атмосферные фото в ярком летнем образе - она позировала в длинном красном сарафане с необычными пояском в виде длинной ленты. Поясок отлично подчеркнул стройную фигуру телеведущей.

Трендовый аутфит дополняют украшения: длинные серьги синего цвета и золотое колечко.

Ребрик запечатлена в студии, где снимают "Ранок з Україною". Перед ней лежат огромные куски арбуза. Она не удержалась от сезонного лакомства – сочного арбуза, которым лакомится. По словам ведущей, он невероятно вкусный.

Яркий образ Ребрик пришелся по вкусу ее подписчикам и они оставили много приятных комментариев: "Лиля - красотка!", "Вы сяете, как солнышко", "Как всегда заряжена позитивом", "Вау какая шикарная".

Напомним, Лилия Ребрик в оригинальном платье с воланами растаяла в объятиях любимого мужа.

Как Politeka рассказывала, Лилия Ребрик в купальнике, с травмой и в объятиях мужа.

Также Politeka писала, Лилия Ребрик примерила образ роковой красотки, добавив пикантности смелым декольте.