Лилия Ребрик заворожила сочным летним образом
Как сообщает Politeka.net, украинская телеведущая Лилия Ребрик регулярно хвастается новыми стильными образами, которые демонстрирует в утренних эфирах. При этом она любит яркие краски, особенно в теплое время года - вот и свежий лук артистки получился очень сочным и насыщенным.
Новыми фотографиями в эффектном наряде Лилия поделилась в Instagram.
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В подписи к фото она обратилась к украинцам за помощью и спросила совета, как правильно выбрать арбуз: "Поделитесь секретами - как вы выбираете их? Хлопаете ладонью по арбузу в ожидании вибрации, протыкаете ногтем кожицу, изучаете полоски? Сколько лет живу - столько лет учусь этой арбузной науке, но что-то она мне никак не поддается"
На новом фото Лилия перевоплотилась в настоящую "богиню арбузов". Звезда опубликовала в сети атмосферные фото в ярком летнем образе - она позировала в длинном красном сарафане с необычными пояском в виде длинной ленты. Поясок отлично подчеркнул стройную фигуру телеведущей.
Трендовый аутфит дополняют украшения: длинные серьги синего цвета и золотое колечко.
Ребрик запечатлена в студии, где снимают "Ранок з Україною". Перед ней лежат огромные куски арбуза. Она не удержалась от сезонного лакомства – сочного арбуза, которым лакомится. По словам ведущей, он невероятно вкусный.
Яркий образ Ребрик пришелся по вкусу ее подписчикам и они оставили много приятных комментариев: "Лиля - красотка!", "Вы сяете, как солнышко", "Как всегда заряжена позитивом", "Вау какая шикарная".
Напомним, Лилия Ребрик в оригинальном платье с воланами растаяла в объятиях любимого мужа.
Как Politeka рассказывала, Лилия Ребрик в купальнике, с травмой и в объятиях мужа.
Также Politeka писала, Лилия Ребрик примерила образ роковой красотки, добавив пикантности смелым декольте.