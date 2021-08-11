Украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик растаяла в объятиях любимого мужа

Как передает Politeka.net, 40-летняя звезда вышла на красную дорожку в сопровождении хореографа Андрея Дикого. Актриса была одета в очень оригинальное платье с коротким рукавом и воланами, которые пролегали через весь наряд. Ее муж вышел в свет в белой рубашке.

Парочка позировала возле баннеров, показывая неподдельные эмоции.

«Новый сезон на канале Украина обещает быть горячим, насыщенным и ярким!», - подписала фото звезда.

В комментариях звездной парочке оставили массу приятных слов.

«Самые красивые и самые любимые», «Сижу, смотрю «женский доктор» с Лилией. Вы талантище», «Обожаю Вашу семью. Дай Бог Вам только счастья», «Лиличка, Вы очаровательная, восхищаюсь Вами», «Какая же вы красивая и позитивная», «Какие вы шикарные! Будьте здоровы, процветайте!», «Прекрасная пара, счастья вам!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Лилия Ребрик перевоплотилась в роковую красотку, удивив смелым декольте: "Воскресенье, говорите?".

А еще Politeka писала, что Лилия Ребрик появилась в компании импозантного мужчины: "Не сдерживайте себя!".

Также Politeka сообщала, что Лилия Ребрик в купальнике засветилась в объятиях мужа: летние кадры.