Популярная украинская телеведущая и звезда канала "Україна" Лилия Ребрик поделилась новым фото в социальных сетях

Как передает Politeka.net, Лилия Ребрик является известной ведущей и актрисой театра и кино. Она прославилась благодаря телеканалу "Україна", на котором вела программу "Ранок з Україною". Лилия активно ведет социальные сети и делится моментами из жизни с поклонниками.

Так, на этот раз девушка опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На снимке она не одна, а в компании с популярным телеведущим Григорием Германом.

" У этого замечательного, веселого, жизнерадостного человека Григория Германа сегодня ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ !!! Присоединяйтесь к поздравлениям! Желайте, не сдерживайте себя !!! Он того стоит))) Пусть сбываются мечты, пусть будет тепло, пусть будет вкусно, и все только в любви...и так всегда! "

Поклонники засыпали телеведущих комплиментами в комментариях под публикацией и поздравили мужчину: "Преображение героини. Она ведет себя по другому. Команда - огонь. Лилия, вы прекрасны как всегда", "Всегда такой класснючий! таких людей приятно поздравлять! Фарта во всем вам, Григорий!".

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