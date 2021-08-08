Украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик показала, как проводит лето
40-летняя звезда опубликовала яркие фото в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net.
«Этим летом летала над Киевщине на вертолете, собирала свой овоще-ягодно-фруктовый урожай, нежилась в теплой морской пене, подвернула ногу и уже почти выздоровела, наелась досыта клубники, мороженого, а в целом - более работала, чем отдыхала. Еще планирую наесться арбузом, так, чтобы не было сил вдохнуть, или зевнуть», - рассказала артистка.
Лилия Ребрик также продемонстрировала свои летние фото. На некоторых из них она запечатлена в объятиях мужа.
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Также актриса показала, как веселится с подругами, несмотря на поврежденную ногу.
Показала Ребрик и счастливые моменты вместе со своей семьей в полном составе.
Не обошлось и без рабочих моментов.
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