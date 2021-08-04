Украинская телеведущая Лилия Ребрик показала себя на отдыхе, впечатлив формами

Как пишет Politeka.net, Лилия Ребрик стала популярной украинской телеведущей, а еще актрисой театра и кино. Красотка сейчас находится по рабочей поездке в Болгарии, откуда поделилась новыми снимком в Инстаграм, где за девушкой следят сотни тысяч украинцев.

Звезда в этот раз была в купальнике, сидя в море. Мокрая красотка улыбалась, закрыв глаза от удовольствия.

"Мое море. Было хорошо, но домой ой как хочется. Киев, встречай", - написала Лилия.



"Вау", - написала Денисенко из "Крепостной".

Фанаты поставили более 20 тысяч лайков и написали комментарии:

"В гостях хорошо, но дома лучше", "Какое сказочное фото и вы красотка, Лилия", "Лилия как вам отдых в Болгарии, понравился?", "Вам очень идет море, наверное, это ваша стихия", "Боже, какая классная, красивая и самодостаточная", "Красотка, одно из лучших ваших фотографий", "Красоточка, просто идеальная".

Напомним, Лилия Ребрик в белых шортах рассекретила место своего "не совсем" отпуска

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