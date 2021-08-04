Известная украинская телеведущая Лилия Ребрик рассказала о том, как проходит отдых заграницей

В последнее время, чтобы отдохнуть в той или иной стране, нужно пройти определенный ряд условий и соблюдать их по прибытию на курорт. В частности, это относится к вакцинации или сдаче тестов. Об этом подробнее решила рассказать и Лилия Ребрик, отправившись на новый отдых.

Под пляжными кадрами Лилия рассказала о том, как «схватить отпуск за хвост»:

«Мы сейчас в болгарском городе Китен, не совсем отпуск, но немного времени для легкой перегрузки мы для себя все же вырвали. Чтобы попасть в саму Болгарию, мы сдавали ПЦР-тесты. Им неважно: вакцинирован ты или нет.

По прилету еще до паспортного контроля нас встретили люди в белом, которые проверяли эти тесты измеряли температуру. Но, если честно, все это имело какой-то комический вид. Слишком строгого контроля действительно серьезного отношения ко всем этим бумажек я не почувствовала» - подметила Лилия.

Также она рассказала, что сейчас в Украину пока можно возвращаться свободно, но с 5 августа нужно будет сдавать ПЦР-тест, если вы не имеете вакцинации. Пригодится, даже если у вас только первая доза.

«У своего семейного врача перед отлетом я получила этот документ о вакцинации, за рубежом его не примут, но по возвращению домой он спасает от самоизоляции и лишних затрат на ПЦР-тестирования» - дополнила рассказ Лилия.

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