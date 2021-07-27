Популярная украинская ведущая ТВ Лилия Ребрик показала себя и рассказала о своем состоянии
Как пишет Politeka.net, Лилия Ребрик является популярной телеведущей и актрисой театра и кино. Красотка не так давно получила травму, о чем рассказывала в Инстаграм:
"У кого-то понедельник день тяжелый, а у меня таким оказался четверг! И что интересно - никаких «упал-очнулся-гипс»! Схема была такая: «Упал, очнулся, повреждения связок», и это равно двум неделям в бандаже, покое, без каблуков и на обезболивающих! Но и не думайте: даже это не выбьет меня из строя! P.S. Правда мужу таки пришлось нести меня на руках @andrii_dykyi", - написала Лилия.
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Теперь девушка решила показать свои ножки, сняв туфли, и рассказать о своем самочувствии:
"Настроение - вторник. Эфирная неделю в разгаре. Работа кипит. Чувствую себя хорошо, чего и вам желаю!".
Фанаты поставили более 15 тысяч лайков и написали комментарии:
"Как красиво выглядите", "Как всегда в большом восторге от ваших нарядов. Всегда вид сногсшибательный", "Лилечка, вы сегодня огонь, как всегда", "Вы волшебная", "Вид на все сто", "Босиком лучше, пусть отдохнут ножки".
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