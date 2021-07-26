Известная телеведущая Лилия Ребрик поделилась советами как тренирует терпение

Популярная украинская телеведущая Лилия Ребрик активно ведет свои социальные сети. Часто она делится с поклонниками советами и моментами из жизни. Об этом сообщает Politeka.net

На этот раз Лилия выложила новое фото в Инстграм. Сейчас она находится на отдыхе. На снимке девушка в одном белом халате сидит на балконе и показывает свои идеальные длинные ножки.

"Официальный девиз этого поста: «совет свою себе сам посоветуй». Навеяно недавними «замечательными» рекомендациями незнакомых людей. Какие глупые советы в жизни вам давали?

Мой топ:

Не целуй девушек в лицо (даже не в губы !!!), потому что во рту больше микробов в организме, могут заболеть, еще и не будешь знать чем!

Вы так часто в кадре, в инстаграм все показываете - не боитесь, что вас могут сглазить? Хотя бы раз в месяц ездит к бабке, чтобы вас яйцами скачала!

У вас в семье Коронавирус ?! Срочно каждые 2:00 смазывайте в носу ... ватной палочкой с хозяйственным мылом!

И это всего три прекрасных совета, а их у меня десятки. И, кстати, большинство "в личку" в Instagram! Как я на них реагирую? Время с улыбкой, а порой - с улыбкой. Точно могу сказать, что все это тренирует мое терпение и чувство такта!

Какой топ дурацкие советы у вас? Пишите. Составим топ рекомендаций, которые вас шокировали или радовали!", спросила украинцев девушка.

Поклонники Лилии завалили её позитивными комментариями: "Я за вас очень рада, вы невероятная", "Какие ножки", "Вы просто Крутая и достойный пример для всех", "Лилия, очень вами вдохновляюсь! Вы умничка!".

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